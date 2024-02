Martedì Carnevale in piazza. Una festa per gli adolescenti

Martedì 13 festa di Carnevale in piazza per gli adolescenti, organizzata dal Comune e dalla cooperativa sociale Arca. Dalle 16.30 in poi, in piazza Gramsci è in programma l’evento gratuito "Join us for a Carnival games" aperto agli adolescenti dai 13 ai 17 anni. L’iniziativa rientra nel progetto ‘Educativa di strada’. "Questi eventi stanno riscuotendo successo e gli adolescenti risultano entusiasti – spiega l’assessore alle politiche sociali, Greta Avvanzo –. A dicembre c’era stata già una buona partenza con il primo evento ‘Games & contest’, con una ventina di partecipanti che al terzo incontro sono diventati più di trenta. Si è formato un gruppo variegato di ragazzi e ragazze fra i 13 e i 17 anni, di varie etnie, che si sono dimostrati accoglienti gli uni verso gli altri. Per gli eventi che dedichiamo a loro hanno chiesto anche la musica, così martedì 13 in piazza, insieme ai giochi inerenti al Carnevale, ci sarà anche la musica. Il progetto proseguirà con incontri informali ogni settimana tra gli educatori e i gruppetti di adolescenti, mentre una volta al mese è previso un evento. Non è facile coinvolgere ragazze e ragazzi di questa fascia d’età – osserva l’assessore – Però il progetto sta funzionando e crea belle occasioni d’incontro e dialogo. Ci auguriamo che questa attività continui, anche per riuscire a fare emergere eventuali problemi degli adolescenti, in modo da indirizzarli verso i servizi del territorio". Sempre martedì 13, nei locali del Ciaf, non mancheranno le iniziative per i bambini.

Piera Salvi