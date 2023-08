Marmo: "Casetta Pulledrari e funivia: due progetti distinti" a Montagna

Tutto fa pensare che la confusa "decisione" della Regione Toscana in merito alla Casetta Pulledrari, nel Comune di Abetone Cutigliano sia frutto di una notevole mancanza di conoscenza del territorio, prova ne sia che fa riferimento all’Appennino Tosco Romagnolo quando è assodata la notevole distanza che divide i nostri monti dalla Romagna oppure, come ipotizza qualcuno, di una sorta di ricatto. "Con la Regione – prova a spiegare Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio – abbiamo iniziato un discorso che prevede anche l’ascolto del territorio, a seguito di questo svilupperemo un ragionamento sugli investimenti da realizzare in Montagna. Il Centro Visite di cui si parla è quello della Casetta, la confusione è stata generata da qualcuno che non aveva le idee sufficientemente chiare. Il progetto per il recupero è quasi pronto, lo ha redatto l’architetto Niccoli ed è finanziato dal Pnrr. Abbiamo già avanzato anche le richieste per avere i finanziamenti, si parla di 3,9 milioni, e la Regione ha espresso parere positivo. Quello della funivia è un percorso parallelo ma che non fa parte del progetto di recupero della Casetta Pulledrari. Al termine del percorso partecipativo diremo alla Regione qual è stato l’esito".

Da quanto risulta il finanziamento per il vecchio rifugio della Casetta ammonterebbe alla metà del necessario, quindi poco meno di un paio di milioni che proverrebbero dal Fondo Unico per il Turismo, il resto è da trovare. La bellezza e le potenzialità del luogo però dovrebbero attrarre qualche finanziatore. Rimane il dubbio se il "Nuovo Centro Visite" faccia parte della contestata funivia per il Corno alle Scale, sia una semplice questione d’ignoranza geografica, allora viene da porsi qualche domanda su chi paga lo stipendio al distratto estensore e se è giusto farlo, se si tratta veramente della Casetta Pulledrari.

Andrea Nannini