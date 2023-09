"Marliana vuole entrare nell'Unione: ecco come"

Dopo anni di distacco, sembra arrivato il momento di una rivoluzione – a livello politico e burocratico, prevalentemente – di non poco conto per la nostra montagna. Il Comune di Marliana, infatti, ha richiesto di poter aderire all’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese che, finora, ha visto come protagonisti soltanto Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano. Questo è quanto scaturito dall’ultima riunione dell’Unione che ha preso atto della richiesta formale arrivata da Marliana e, sulla quale, tutti e tre i sindaci già presenti (Fabio Micheletti, Luca Marmo e Marcello Danti) hanno fornito il loro parere favorevole. A questo punto si aprirà l’iter burocratico che, tutti si augurano nel giro di pochi mesi, porterà Marliana all’interno dell’Unione con tutti gli oneri e gli onori che ne comporta. Infatti, questo tipo di aggregazioni nascono per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza che, singolarmente, non sarebbero in grado di sostenere (uno su tutti, la polizia municipale), oltre che l’arrivo degli introiti provenienti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi che finiscono in carico alla stessa. Con la precedente giunta, il territorio marlianese era rimasto fuori da questa partita che, adesso, viene definitivamente aperta dalla nuova amministrazione per cercare di portare i benefici sperati alla propria popolazione.