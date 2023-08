"Marini, Pistoia non può soccombere Ma è necessario lavorare insieme"

Per la Soprintendente Antonella Ranaldi il progetto di San Lorenzo per accogliere le opere di Marino non è affatto utopico. Per "riavviare" la procedura che porterà a un nuovo vincolo della produzione artistica del grande scultore pistoiese alla sua città, è necessaria una ricognizione accurata che richiede tempo. All’indomani della pubblicazione, su queste pagine, della lettera dell’architetto Ranaldi al presidente della Fondazione Marino Marini di Pistoia, Carlo Carnacini, sottolinea che senza l’autorizzazione della Soprintendenza nessuna opera sarà spostata. Ma la Soprintendente, in questo suo intervento concesso a noi, è chiarissima sulla questione di fondo: tutti gli enti coinvolti sono chiamati a collaborare e Pistoia non può essere lasciata fuori.

"La Fondazione Marino Marini di Pistoia – osserva quindi Antonella Ranaldi – ha una parte pubblica all’interno del suo consiglio di amministrazione che deve essere ascoltata. La sentenza del Consiglio di Stato annulla il vincolo di pertinenzialità in ragione che la sede dell’ex convento del Tau, che ospita la maggior parte delle opere di Marino Marini, è chiusa al pubblico da alcuni anni. L’ex chiesa del Tau, della Direzione regionale musei della Toscana e dove sono esposte sei opere monumentali, è invece aperta e visitabile. Riavviare il riconoscimento per le raccolte che sono a Pistoia e donate dalla vedova di Marino Marini, la signora Mercedes Pedrazzini, non è assolutamente in contrasto con la sentenza, che auspica anzi un accordo pubblico-privato per favorirne la fruizione. Sono state avanzate varie proposte espositive a Pistoia – sottolinea l’architetto –, e il progetto di destinare il complesso di San Lorenzo a Museo Marino Marini è realistico e molto significativo, altre ce ne sono, sempre a Pistoia, e sono state indicate. Ma su nessuna il Presidente Carnacini si è mostrato favorevole. Spostamenti temporanei di opere a Firenze sono stati autorizzati dalla Soprintendenza anche di recente e nulla esclude che ce ne possano essere ancora. Pistoia vuole difendere il suo legame con Marino Marini, rafforzato dalle donazioni alla città.

"Un legame che non è esclusivo – osserva ancora –, ma condiviso con Firenze e Milano. In questa triade Pistoia non può soccombere. Le soluzioni vanno ricercate e condivise. Della volontà di spostare le opere a Firenze o altrove l’ho appreso dai giornali. Mentre al momento non c’è stato alcun segnale favorevole da parte del Presidente a una diversa collocazione delle opere a Pistoia, alternativa al Tau. E questo la dice lunga".

Sulla intenzione della Soprintendenza di procedere con la dichiarazione di eccezionale interesse culturale delle raccolte, queste le osservazioni della Soprintendente Ranaldi: "Abbiamo quanto era stato elaborato dal precedente vincolo, pensavo però che si potesse fare preliminarmente una ricognizione dei materiali e una individuazione più puntuale e selettiva, ma questo, per il gran numero di opere, richiede tempo. E soprattutto richiede la collaborazione della Fondazione, che attraverso il suo Presidente non si palesa affatto. Diversamente si potrebbe lavorare insieme su finalità che sono quelle della Fondazione stessa, favorire la conoscenza, il valore, gli studi, l’apprezzamento delle opere che, nel caso delle raccolte pistoiesi, offrono un ritratto dell’artista e della sua produzione più variegato, dalle pitture, bozzetti, sculture, lettere e altro.

"Qualsiasi strada si intraprenda – conclude – per riuscire deve essere partecipata e collaborativa. Al momento questo, duole constatare, non sta avvenendo e i tentativi da parte pubblica sono stati diversi".

l.a.