Marijuana nel bosco. Piantagione clandestina. Scoperta dall’Arma

Nei boschi del nostro appennino non ci sono solo larici, faggi e funghi da raccogliere in questo preciso periodo dell’anno, visto che in una delle zone più isolate del territorio di Sambuca Pistoiese è stata rinvenuta una piantagione di marijuana ed è stato denunciato a piede libero un italiano di 27 anni. L’operazione, che è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Marcello Piteglio nei giorni scorsi, ha visto anche la partecipazione del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di San Marcello Piteglio e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze, entrati in azione dopo la delega della Procura della Repubblica del tribunale di Pistoia all’interno di un procedimento penale attualmente in corso. Gli appostamenti andavano avanti da tempo, anche perché la zona che era attenzionata dalle forze dell’ordine risulta essere particolarmente impervia e scarsamente accessibile, conosciuta come il "Pastoraio" nei paraggi della località di Bellavalle.

E’ lì, infatti, che da anni è presente e stabile una comunità autogestita, ma non strutturata, che ha popolato vecchi casolari abbandonati o realizzato piccole costruzioni per potersi riparare dalle intemperie vivendo lontani dalla modernità e della vita quotidiana.

Quando i Carabinieri sono intervenuti per la perquisizione, è stato individuato un casolare in stato di completo abbandono, al cui interno sono stati scoperti e poi sequestrati circa 50 grammi di hashish, ma soprattutto una vera e propria piantagione di marijuana con una ventina di piante in varie fasi di crescita. Questo a testimoniare, quindi, che l’attività veniva portata avanti da tempo e che il tutto era pronto anche a essere immesso sul mercato vista la presenza di materiale necessario per poter confezionare le dosi. Una volta posto il tutto sotto sequestro, e avendo debitamente repertato le piante e le sostanze stupefacenti già pronte sono state prese in carico dai Carabinieri in attesa delle decisioni che ci saranno da parte dell’autorità giudiziaria.

Un’operazione, fanno sapere dal comando provinciale dell’Arma, che è il suggello di un’attività investigativa avviata nei mesi scorsi, a seguito del sequestro di sostanze stupefacenti riconducibili allo stesso contesto territoriale e ambientale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pistoia, mirano a ricostruire con precisione la rete di coltivazione, detenzione e potenziale spaccio di sostanze stupefacenti operante nella zona. Le operazioni di monitoraggio e indagine sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di fare piena luce sulla vicenda e identificare eventuali ulteriori responsabili con un occhio particolarmente attento anche a quelle che zone che possono essere disabitate e difficilmente raggiungibili.