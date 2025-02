Maratonina de’ 6 ponti. Domenica ad Agliana

Importante appuntamento domenica 9 febbraio ad Agliana dove si corre la diciannovesima edizione della Maratonina de’ 6 ponti, sulla classica distanza di km 21,097 e ludico motoria di km 11 e 4 che avrà il suo svolgimento su di un percorso interamente pianeggiante lungo le strade della pianura aglianese e organizzata dalla Podistica Aglianese. Il ritrovo della gara è fissato per le ore 7.30 al Lago 1° Maggio in via Ugo Foscolo, da dove alle ore 9 prenderà il via la gara. Saranno premiati 20 uomini assoluti, 10 donne assolute,15 uomini veterani, 8 donne veterane, 8 uomini veterani argento, 3 veterani uomini oro e 3 donne veterane argento. Per informazioni telefonare dalle 20 alle 22.30 al numero 3664721200 oppure scrivere all’indirizzo

email [email protected]