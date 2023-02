Maratona tra San Giorgio, Spazio e Circolo Garibaldi I libri di Coppi, Martinelli e Francesca Matteoni

Giornata ricca di presentazioni letterarie quella di quest’oggi in città. L’ideale maratona prende il via dall’auditorium Terzani della San Giorgio dove alle 17 sarà presentato il libro "La quarta cerchia. Storia impossibile di una città" di Cristiano Coppi, pubblicato dalla casa editrice Metilene nel 2021. Parteciperanno, oltre all’autore, Nicola Bottari Scarfantoni, architetto e direttore Bullettino Storico Pistoiese e Andrea Giraldi, architetto, PhD in progettazione urbana e territoriale. Alle 18 altro evento stavolta alla libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 2022). Guido Martinelli, docente di lettere in una scuola media statale a Pisa, presenta il suo libro dal titolo "Bis" (Ets, 2022) in dialogo con Rosanna Bertini e Luca Pupeschi. Alle 19.30 l’appuntamento è invece al Circolo Garibaldi, dove Francesca Matteoni accompagnata da Francesco D’Isa e da Edoardo Rialti presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo "Tundra e Peive", prima opera di narrativa della collana Terra delle edizioni nottetempo, dedicata alla riflessione e allo sguardo ecologico sul mondo.

Francesca Matteoni usa il linguaggio della fiaba per raccontare la crisi ecologica che colpisce i luoghi quanto le persone e i loro affetti, umani, animali o vegetali che siano. Nella città, in cui si svolgono buona parte delle vicende, la ferita dell’umano si manifesta in una malattia delle piante per poi rivelare legami e storie profonde che attraversano i secoli.

A conclusione dell’evento apericena vegetariana e il concerto dei "Reira dimentica il presente".

l.m.