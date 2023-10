Mappa dei disagi a Marliana (Pistoia): senza medico di famiglia

Mancano i medici di famiglia nelle zone periferiche e di montagna. L’emergenza che riguarda diversi borghi delle aree collinari di Pistoia, a breve si concretizzerà nella totale assenza di un medico di riferimento per i residenti del comune di Marliana. A denunciarlo è il consigliere regionale FdI Alessandro Capecchi, insieme al collega Diego Petrucci, che sulla questione hanno presentato un’interrogazione. Che fanno notare come il disagio per i residenti vada avanti da tempo: infatti nei soli ultimi 2 anni, nel comune di Marliana si sono susseguiti 3 medici di famiglia, creando quindi già una situazione di forte disagio per famiglie e residenti.; "Ora, i residenti del Comune di Marliana, da quanto ci è stato riferito - scrivono i consiglieri Capecchi e Petrucci – dal 31 ottobre saranno sprovvisti del medico di famiglia a causa della cessazione dell’incarico della dottoressa Ariani". Ma l’emergenza di Marliana non è un caso isolato sul territorio provinciale. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 17 maggio, sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (ex assistenza primaria).

In particolare, risultano vacanti ben 6 posti tra Pistoia e Sambuca Pistoiese. Oltre a: 3 posti a Quarrata, 2 posti ad Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Marliana; un posto risulta vacante a Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia e Uzzano. E ancora 2 posti sono vacanti a Massa e Cozzile, Montecatini, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, altri tre posti sono vacanti a Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme.

Intanto, lo scorso 9 ottobre è scaduto l’avviso "Incarichi per medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e a rapporto orario - Procedura SISAC 2023" e le graduatorie non sono state rese note. Per questo, i consiglieri Capecchi e Petrucci chiedono se: si sia a conoscenza del fatto che i residenti di Marliana, dal 31 ottobre saranno sprovvisti del medico curante ed, in caso affermativo, quale misure siano state prese per evitare ulteriori disagi alla popolazione residente".