Manutenzione ordinaria dello stadio. Si aggiudica l’appalto una società pisana

PISTOIA

Per la prima volta dopo decenni, come sappiamo già da vicende note da mesi, non c’è durante la stagione sportiva agonistica una gestione diretta dello stadio "Marcello Melani" da parte della Pistoiese perché la stipula dell’accordo col Comune non è andata a buon fine e, quindi, anche la manutenzione ordinaria è diventata un problema per il Comune che, ovviamente, non la può garantire ma, allo stesso tempo, necessaria per svolgere le partite domenicali con un fondo di gioco all’altezza, nonostante i problemi che ci sono stati fino a dicembre. Per questo è stato fatto un affidamento diretto per quanto concerne le aree a verde (compreso ovviamente il terreno di gioco) e la curiosità è che nella capitale europea delle piante un incarico del genere finisca ben al di fuori della città.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la Hts Srl di San Giuliano Terme, provincia di Pisa, colosso a riguardo e che di recente ha messo mano anche a diversi stadi di Serie A, per un totale di affidamento di 10.357 euro per il periodo che va dalla prima metà di marzo fino alla prima decade di maggio, in tempo utile per concludere la stagione di Serie D. Resta da capire, poi, cosa succederà dopo ed in vista dell’estate.

S.M.