Manovali e piastrellisti Personale per gli hotel

L’azienda edile Gedil-Società cooperativa di Agliana ricerca vari profili, tra cui manovali nel settore edile. Si cercano dunque due candidati, preferibilmente con patente B. La stessa azienda ricerca piastrellisti per la posa di pavimenti e rivestimenti in fari formati. Per informazioni e candidature: il signor Vincenzo Villareale al numero telefonico 392 1341076, oppure via e-mail all’indirizzo [email protected] Cambiando completamente ambito, l’hotel Marconi di Montecatini Terme ricerca una cameriera ai piani. Viene richiesta esperienza pregressa nella mansione, in particolare nella pulizia e preparazione delle camere di hotel. Si offre contratto part time di 20 ore settimanali, a tempo determinato per 3 mesi con possibilità di proroga. Per informazioni e candidature è possibile contattare il signor Dino Sicuranza al numero 329 6771641, oppure inviare una e-mail [email protected]