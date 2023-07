"Mani", l’opera dello scultore Jorio Vivarelli in memoria del Vigile del fuoco Paolo Novelli

L’arte che celebra il valore umano e civile. Così accade con l’opera "Mani" che lo scultore Jorio Vivarelli realizzò nel 1998 in omaggio al sacrificio del vigile del fuoco Paolo Novelli che morì soccorrendo due operai all’Abetone nel 1996, e che oggi trova casa nella sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pistoia. Al piano terra del Comando, l’opera fu realizzata con il contributo dei cittadini e donata dal maestro al Corpo, ma solo domattina viene pubblicamente presentata in un evento che si terrà alle 9.30 nella sede di via Luigi Russo 77. "La linea della vita – così scriveva il maestro – viene bruscamente interrotta dalla fusione in bronzo raffigurante le mani, il primo strumento di lavoro del Vigile del Fuoco. Mani che afferrano, che stringono, che salvano!".