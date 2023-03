"Mancavano gli educatori: ora ci sono"

In un anno di osservazione della situazione della Casa Circondariale di Santa Caterina, il nuovo garante dei detenuti, l’avvocato Tommaso Sannini, spiega che i servizi all’interno della struttura funzionano, "anche se per un periodo c’è stata la mancanza della figura degli educatori. Si tratta – spiega - di un ruolo fondamentale, anche per la richiesta di misure alternative, per la quale gli educatori appunto svolgono un rapporto dettagliato che contiene dati quali il comportamento tenuto dal detenuto, ma si occupano anche dell’osservazione delle loro personalità. Un lavoro delicato, che prepara anche al percorso di reinserimento nella società".

A Pistoia gli educatori sono mancati per un periodo limitato, e il loro compito veniva svolto da supplenti che venivano da Prato.

"Ma a dicembre sono entrate in servizio due nuove educatrici – spiega Sannini – che ora sono stabili nell’organico e stanno svolgendo un ottimo lavoro".

M.V.