Mancata adesione al "Toscana Pride", il centrosinistra insorge

"Nei giorni scorsi il sindaco di Pistoia e tutta la maggioranza hanno votato contro un ordine del giorno della minoranza che chiedeva il patrocinio non oneroso della nostra città al Toscana Pride". A tornare sul tema è il Partito Democratico, che in una dura nota attacca l’Amministrazione. "Una manifestazione apartitica, gioiosa e propositiva per rivendicare uguaglianza nei diritti, per la libertà di scegliere chi essere e chi amare, per condannare l’odio, le aggressioni verbali e fisiche , le disuguaglianze e discriminazioni subite in ambito lavorativo, scolastico e spesso familiare – ricordano –. Ma secondo la maggioranza si tratta di una manifestazione offensiva contro il Governo: evidentemente manifestare la libertà e contrastare le forme di discriminazione è ritenuto offensivo. Nessuna solidarietà dalla nostra città, dunque – concludono – un vero peccato e una grande delusione".

"Negando il patrocinio al Toscana Pride in forza della propria maggioranza, la destra pistoiese ha perso di nuovo un’occasione per distinguersi rispetto alla tendenza ormai consolidata di sminuire fino ad azzerare ogni rivendicazione di diritti i quali, benché siano espressione della libera autodeterminazione delle singole soggettività, non rientrano nella loro logica ’Dio, patria e famiglia’ – rincarano la dose da Pistoia Ecologista Progressista –. Purtroppo, nonostante sia in crescita una coscienza nella società, la politica nazionale non è in grado di rispondere alle richieste di ascolto, anzi i diritti e le conquiste della comunità LGBTQIA+ sono sempre di più in pericolo. La narrazione secondo la quale il Toscana Pride sarebbe uno strumento manipolatorio guidato da pura ideologia non tiene conto della natura trasversale della manifestazione, promossa e organizzata da una moltitudine di associazioni che con i bipolarismi e le dinamiche di partito hanno ben poco a che vedere. Questi spazi democratici – aggiungono – dove si manifesta anche il proprio dissenso verso una politica nazionale distante dovrebbero essere uno spunto di riflessione e di confronto. La realtà è che questa destra continua a legittimare la paura del diverso. Lo abbiamo visto anche lo scorso gennaio quando fu respinto un nostro emendamento al DUP che chiedeva all’amministrazione Tomasi un impegno concreto per tutelare l’autodeterminazione della donna e il suo diritto ad esercitare l’ivg sul territorio.

"La consegna, evidente anche a livello locale, è chiaramente quella di difendere invece che rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà, l’eguaglianza e l’autodeterminazione delle persone. Le cittadine e i cittadini pistoiesi – concludono – sappiano che solidarietà, uguaglianza, libertà di scelta e di orientamento sessuale sono a rischio anche nella loro città".

red.pt