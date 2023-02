Mancano tecnici di laboratorio "Rischio blocco prelievi"

A rischio c’è la consegna dei referti delle analisi cliniche o, nel migliore degli scenari, la velocità in cui la procedura potrà essere espletata. E il disservizio – un’ipotesi paventata che secondo i sindacati sarebbe piuttosto concreta – dipende anche e soprattutto dal numero di professionisti in servizio. In provincia di Pistoia, come un po’ in tutti gli ospedali dell’Asl Toscana centro, si registra infatti una forte carenza di tecnici di laboratorio, tanto che le funzioni pubbliche di tutti e tre i principali sindacati, Cgil, Cisl e Uil, hanno proclamano lo stato di agitazione. La decisione è stata presa in occasione dell’assemblea dei lavoratori che si è svolta il 30 gennaio, in cui è stato dato mandato ai sindacati di procedere.

"I punti a cui, per l’assemblea dei lavoratori, non sono state date risposte da ritenersi soddisfacenti sono precisi – si legge nella nota congiunta dei sindacati –. Prima di tutto il mancato turn over del personale tecnico 2021-2022, poi l’utilizzo indiscriminato delle ore di straordinario e di attività aggiuntiva, a cui seguono l’impossibilità di fruizione delle ferie maturate nell’anno e il ricorso all’uso delle pronte disponibilità in modalità non previste dalle norme contrattuali". I sindacati puntano il dito anche contro "l’esternalizzazione di alcuni servizi al settore privato con stanziamento di risorse pubbliche che potevano essere adoperate per le assunzioni dei tecnici". Non è escluso che se dall’incontro previsto nei primi giorni di marzo fra Asl e sindacati non emergeranno soluzioni concrete, lo stato di agitazione possa portare i lavoratori ad incrociare le braccia, con il conseguente blocco dei prelievi territoriali. Con gli organici risicati nei presidi ospedalieri dell’Asl Toscana centro basta poco per mandare in tilt il sistema. Un sistema sul quale, secondo i sindacati, finisce per diventare insostenibile addirittura scaricare le ferie. "Ci sono lavoratori – spiegano – che devono recuperare ferie dello scorso anno e neppure le gravidanze vengono sostituite automaticamente". L’Asl però ha fatto delibere per le assunzioni: sarebbe in Regione, stando ai sindacati, quindi l’inghippo al quale si somma un paradosso perché vengono più facilmente assunti i biologici – le figure che si occupano di validare i referenti –, mentre continuano a mancare i tecnici che sono quelli che elaborano i campioni, i dirigenti da soli fanno ben poco. "Lo stato di agitazione comporterà il blocco degli straordinari e dei rientri in regime di produttività aggiuntiva – tuonano Cgil-Cisl-Uil uniti – in mancanza di risposte soddisfacenti porterà alla proclamazione dello sciopero di tutti i laboratori dell’azienda con il conseguente blocco dei prelievi territoriali".