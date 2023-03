"Mancano strutture e personale per questi casi"

"Il carcere di Pistoia è una struttura piccola e il servizio di assistenza per i pazienti psichiatrci viene garantito da un professionista convenzionato che non afferisce al Dipartimento di Salute Mentale. Ma il vero problema è che dalla chiusura degli ospedali psichiatrici, con la legge 81 del 2015, in realtà sono venute a mancare le strutture nelle quali gestire i detenuti psichiatrici, così come manca anche il personale, tanto che ultimamente siamo costretti a chiamare medici che stanno ancora frequentando la specializzazione". A spiegare la situazione è il dottor Riccardo Dalle Luche, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pistoia. Un problema complesso quello dell’assistenza da garantire negli istituti penitenziari ma anche agli immigrati accolti in vari centri, non ultimo quello di Vicofaro. "Prima della chiusura degli ospedali giudiziari – spiega ancora il dottor Dalle Luche –, gli psichiatri del Dipartimento non avevano compiti di contenimento sociale rispetto a questi casi. Poi, con la legge del 2015 le cose sono cambiate. Ma non abbiamo sedi adeguate dove curare soggetti pericolosi, perché le strutture sono tutte sature, né personale per garantire il servizio. Fino all’anno scorso, facevamo assistenza agli immigrati senza lavoro e in attesa di documenti, sia nel centro di Vicofaro che fuori. Era difficile: perché a Vicofaro manca persino una infermeria, ma qualcosa si riusciva a fare. Poi, il servizio è stato interrotto, per mancanza di fondi".

Fondi e investimenti che invece sarebbero necessari per attrezzare strutture e pagare personale. "Ora ai Dipartimenti di Salute Mentale viene chiesto di seguire anche gli autori di piccoli reati, persone per esempio che sono in libertà vigilata, ma si tratta di un compito difficile, oltre al fatto che mancano i medici psichiatri".

M.V.