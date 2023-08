Mancano le panchine, è polemica "Obiettivo turismo? Così non va"

Una domanda apparentemente ingenua sulla mancanza delle panchine in piazza dell’Abetone innesca una importante riflessione sullo stato del paese capitale della neve. "Le panchine – commenta Alessandro Barachini, sindaco nella precedente amministrazione – sono la punta dell’iceberg. Il Comune, nelle sue competenze, non deve ostacolare chi investe tempo e denaro nel proprio lavoro. Quindi si richiede che tutto ciò che ricade nei suoi compiti venga svolto nei tempi e modi giusti. In luoghi turistici questa attenzione deve essere maggiore, oltre ai residenti ci sono migliaia di persone che dobbiamo accogliere in modo adeguato. La poca attenzione al luogo Abetone, poiché è innegabilmente quello che contribuisce maggiormente al bilancio comunale, evidenzia una grave e imperdonabile incuria dell’attuale amministrazione. Non c’è visione turistica, si pensa che fare turismo equivalga solamente a intrattenere nei momenti di grande affluenza quelli che già sono presenti". Barachini rincara la dose parlando anche della necessità di "avere il coraggio di fare scelte importanti" come l’acquisto, del Rondò Priscilla. "Per me quella struttura doveva essere destinata come moderna Rsa, a tal proposito avevo preso dei contatti con società specializzate – dice –. Questa destinazione avrebbe dato un servizio molto utile a tutti i concittadini e in generale a tutta la Montagna, creando decine di posti di lavoro. Ora non ho più notizie sulla sua destinazione. La scommessa vincente, quella che possa attrarre nuovi clienti, è un centro del paese degno di questo nome, un’infrastruttura al coperto che farebbe da volano per tutta l’economia paesana".

E poi un sogno, una vera rivoluzione: dare vita alla direzione di stazione turistica che "armonizzi tutte le attività impianti, ricettività, ristorazione e commercio e dia vita a un’unica società di gestione degli impianti di risalita. Anche lo sbandierato bando del ministro del turismo soffre di input parziali, tant’è che viene spacciato per un bando ristori quando non lo è affatto. Diciamo pure che è una misura per investimenti che potranno sfruttare solo in pochi e sicuramente non tutti quelli che hanno subito danni per la mancanza di neve nell’ultimo inverno. Penso che il ministro non abbia approfondito il problema e si sia fidata di consigli parziali".

Quindi, da parte sua, la richiesta di un impegno. "Se potessimo fare un passo indietro per poter imboccare la strada giusta – chiude – avremmo ancora una possibilità".

Andrea Nannini