Mancano infermieri, l’Avis denuncia: "Un giorno in meno di donazioni"

Un momento di festa, ma anche di riflessione. L’assemblea annuale dei donatori dell’Avis comunale Montagna pistoiese, che si è tenuta nelle scorse settimane, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo "stato di salute" dell’associazione e più in generale del territorio. Nella sua relazione all’assemblea numero 63, che si è tenuta alla sala Baccarini di San Marcello, la presidente Gaia Fabeni ha ricordato la nascita del sodalizio nel 1960 per volere di Gabriele Ferrari e ha ricordato che "ogni anno abbiamo dovuto affrontare riorganizzazioni dell’Asl che hanno determinato disagi più o meno profondi". Nel 2020 Avis Montagna pistoiese ha fatto registrare 980 donazioni, nel 2021 sono state 907, poi calate a 792 nell’anno appena trascorso.

"Da gennaio - prosegue Fabeni - ci è stato comunicato che per almeno sei mesi viene rimodulato il calendario delle strutture periferiche, tra le quali appunto San Marcello Piteglio, Quarrata e Monsummano a causa della mancanza di personale medico e infermieristico". Un taglio importante: è stata chiusa una giornata di donazione settimanale, non sono state programmate aperture domenicali e sono cambiate le modalità di selezione. E così il numero delle donazioni è crollato: al 4 marzo erano soltanto 87. Problemi, questi, che la presidente Fabeni si augura vengano affrontati nel corso del prossimo incontro con Asl in programma il 17 marzo. All’assemblea erano presenti anche il presidente provinciale di Avis Paolo Fabbri e i sindaci di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano. Fabeni ha ringraziato il consiglio comunale di Abetone Cutigliano per aver votato all’unanimità nell’ultima seduta la mozione presentata dal gruppo di minoranza "Il paese che vogliamo" proprio per chiedere al sindaco di impegnarsi contro il depotenziamento dell’Asl al servizio di raccolta sangue.