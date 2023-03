"Mancano i dottori e non solo" Il pronto soccorso preoccupa La guardia medica non si tocca

Emergenza urgenza, guardia medica e pronto soccorso: sono i principali nodi affrontati ieri nel corso dell’assemblea straordinaria della Società della salute pistoiese, alla luce della riforma varata, che prevede la riorganizzazione dei servizi territoriali. "Per il pronto soccorso – spiega la presidente della Sds, Anna Maria Celesti – il problema è veramente complicato e complesso e probabilmente si alleggerirà solo nel momento in cui partiranno l’ospedale di comunità al Ceppo e la casa di comunità a Quarrata. In quelle strutture, infatti, si potranno trovare le risposte di primo soccorso e solo i casi più urgenti troveranno finalmente nel pronto soccorso il punto di riferimento. Per quanto riguarda, invece, l’emergenza urgenza – aggiunge – nel nostro territorio siamo da tempo riorganizzati e ristrutturati, quindi la riforma non ci toccherà, se non nella richiesta urgente da parte nostra di avere un’automedica nella Piana pistoiese. Richiesta fatta ormai da anni e che finalmente troverà una risposta positiva in tempi rapidissimi. Abbiamo l’orgoglio, cittadino e territoriale – sottolinea Celesti –, di avere qui il 118, che è un fiore all’occhiello, con la Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario), che è di livello non soltanto toscano, ma anche nazionale. Noi però vogliamo che anche il servizio di continuità assistenziale (guardia medica, nda), che ha sempre fornito risposte ottimali, permanga sul nostro territorio".

"Per quanto riguarda i pronto soccorso – osserva il presidente dell’Ordine dei medici, Beppino Montalti – da una parte abbiamo i vecchi problemi sulla ricevibilità, per cui la gente sta lì uno o due giorni in maniera invereconda. Questo è frutto delle programmazioni ospedaliere degli anni passati, che hanno tagliato i posti letto, che ora mancano. L’altro problema riguarda il territorio, perché se noi non intercettiamo a domicilio le emergenze o le pseudo tali, queste poi arrivano ai pronto soccorso e li ingolfano. Poi ovviamente ci sono problemi di mancanza di personale e di retribuzione inadeguata, che vanno risolti".

All’assemblea ha preso parte anche il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. "Oggi è un’ottima occasione di confronto – spiega –. Tra le delibere che stanno entrando in funzione gradatamente, c’è anche quella sulle guardie mediche. Questo territorio ha già dato una disponibilità importante nel passato, perciò in questo momento non è previsto nessun tipo di cambiamento e nessuna trasformazione della guardia medica in qualcos’altro, quindi la manteniamo. Per il pronto soccorso facciamo tutto ciò che è possibile fare, purtroppo c’è una carenza di medici per l’emergenza, noi stiamo facendo bandi ogni volta che escono neo specializzati, quindi via via che c’è la possibilità assumiamo. Purtroppo – conclude il direttore generale dell’Asl – il numero degli specializzandi è decisamente inferiore al bisogno attuale di pianta organica".

Patrizio Ceccarelli