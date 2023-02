Manca la pioggia: a rischio mais e frumento

Nessuna legge che si possa correggere e aggiustare, nessun interlocutore da ‘agganciare’ o tartassare di richieste. Perché se la situazione del terreno – arido come fosse settembre – è com’è lo si deve a nient’altro se non alle piogge insufficienti di quest’inverno. "Il fatto è che se pure cominciasse adesso a venir giù acqua in abbondanza sarebbe comunque tardi. Una stima che già si può fare è del 30-40% in meno di raccolto". La previsione, infarcita di preoccupazione, arriva da Paolo Giorgi, vicepresidente provinciale Coldiretti (nonché presidente degli allevatori pistoiesi), che tocca con mano la povertà idrica a partire dai suoi campi, quelli della Società Agricola Le Corti di Pieve a Nievole. Qui i terreni, nell’ordine dei cento ettari, sono coltivati principalmente a mais, con una porzione più ridotta destinata alla coltivazione di girasole. Oggi, a un mese dalla semina, la situazione appare se non disastrosa, certamente preoccupante. "I terreni sono secchi neppure fossimo a fine estate, quando invece avrebbero dovuto essere ben impregnati d’acqua – spiega -. Fossi, fiumi e canali sono in piena siccità. Siamo in pratica ai livelli dello scorso anno in fase di presemina. L’unico dato consolante è il prezzo dei concimi che stanno calando del 30% circa rispetto al 2022". Ma neppure a guardare le previsioni meteo dei prossimi giorni la comparsa di qualche nuvola carica di pioggia sembra ammorbidire un bilancio che appare già segnato. E del resto l’allarme sulle possibili ripercussioni della siccità sulle coltivazioni era nell’aria già da almeno un mese, quando il responsabile tecnico Coldiretti Michele Bellandi constatava un continuo abbassamento della falda acquifera con tutti i rischi a ciò connessi, tradotti in una "perdita stimata di piante che hanno mal attecchito al suolo del 20%".

"Restando così la situazione legata alle piogge dovremmo aspettarci un 30-40% in meno di raccolto – prosegue Giorgi –. Questo perché ovviamente se non c’è una buona semina e dunque una buona nascita, non si potrà avere un buon raccolto. La nostra inoltre è anche azienda zootecnica, quindi una parte del mais lo utilizziamo per soddisfare il fabbisogno animale. Avere un raccolto basso per noi inciderà anche sul costo degli animali". In Toscana la zona della Valdinievole è punto di riferimento del settore maidicolo con più di 2.300 ettari di terreno coltivati a mais diffusi nei comuni di Ponte Buggianese, Monsummano, Pieve a Nievole, Pescia e Montecatini. Ma la forza produttiva sta perdendo vigore, come già accaduto nel 2022, quando i seminativi pagarono caro il clima sempre meno piovoso, con rese del mais (ma anche di grano e in parte girasole) ridotte in certi casi anche del 50%.

"Ovviamente non c’è solo la siccità da combattere – ribadisce Giorgi -, c’è anche il capitolo costi delle materie prime in continua oscillazione e sui quali è impossibile far affidamento. Uno sguardo occorre darlo anche sulle semine invernali, come grano e frumento. Le fioriture dovrebbero iniziare nel giro di un mese e non possiamo escludere che anche queste risentano delle anomalie del clima. I terreni sono umidi solo in prossimità; come scavi un po’ trovi asciutto. In più siamo in una zona in cui non riusciamo ad irrigare. L’unico futuro che come Coldiretti stiamo mettendo in campo è lavorare affinché si realizzino invasi o laghetti in modo tale da cercare di preservare l’acqua, non sprecarla. Perché sempre di più il bene più prezioso è questo".

linda meoni