Mamma muore di malattia "Scappò qui dalla guerra"

Begzada Mujkanovic, morta per un male incurabile nella notte tra sabato e domenica all’età di 56 anni, era una persona esemplare, tanto che chiunque l’abbia conosciuta ha provato per lei affetto e ammirazione e ora la piange. E’ arrivata in Italia trent’anni fa da profuga, con la sua famiglia, dalla Bosnia all’epoca insanguinata dalla guerra, ha fatto molti lavori, umili e spesso sottopagati, così come suo marito Suad, di mestiere muratore, ha cresciuto due figli, Edvin e Edvina, e solo dopo 12 lunghi anni di permanenza nel nostro Paese ha ottenuto la cittadinanza italiana. Begzada manteneva un forte legame con il suo Paese di origine, col marito risparmiavano per ristrutturare la casa in Bosnia dove tornavano in estate, ma era perfettamente integrata in Italia, parlava un ottimo italiano ed era orgogliosa di essere una nostra concittadina.

La sua figura è ricordata, in un toccante post su Fb, da Tiziano Carradori, che trent’anni or sono, da assessore alla cooperazione del Comune di Pistoia, andò in Istria per portare in Italia tre famiglie bosniache, tra cui quella di Begzada. "Conobbi allora – ricorda Carradori – le famiglie Mujkanovic e Kalic, imparentate tra loro, composte ciascuna da padre, madre e due figli, ospiti di un campo profughi istriano sfollati da Brcko, vicino a Sarajevo. Li accompagnammo a Santomoro, dove eravamo intervenuti sulla ex e dismessa scuola per adattarla ad ospitare fino a tre famiglie. L’accoglienza che riservò loro Santomoro fu straordinaria, a partire dalla cena di benvenuto che organizzammo al Circolo Arci. Ma straordinari furono anche i paesani – continua Carradori – che strinsero attorno ai nuovi arrivati una catena di affetto e sostegno concreti e duraturi. Merito loro, ma certamente merito anche delle due famiglie bosniache e di Begzada, che fin dall’inizio ha fatto di tutto per farsi apprezzare". Suad e Begzada trovarono subito da soli i primi lavori e ben presto vollero rendersi indipendenti dall’aiuto del Comune e andare a vivere in affitto. Hanno fatto l’esperienza della solidarietà e anche dello sfruttamento, sempre con dignità e onestà, costruendo giorno per giorno una vita migliore per sé e per i propri figli.

"Non si poteva non provare una forte simpatia per questa donna piccola ed esile, ma tenace, determinata e forte come una roccia – scrive Carradori – Ha fatto, come gli altri delle due famiglie, mille lavori. È stata sfruttata in modo indegno da alcuni schiavisti che si spacciavano per datori di lavoro. Ma lei e gli altri non hanno mai mollato, accettando lavori duri e sottopagati, non potendo contare né sui contributi né sull’assicurazione contro gli infortuni. Ma hanno resistito e hanno lasciato un lavoro ottenuto soltanto dopo averne trovato uno con condizioni migliori". Difficile non condividere l’idea di Carradori che Begzada sarebbe stata da proporre come candidata per il titolo di Cavaliere del Lavoro. Ma in fondo Begzada quel titolo di fatto lo porta già con sé, è già scritto nella sua storia e se avevano ragione gli antichi, che la virtù coincide con la felicità, ha avuto una vita felice. La salma, esposta alle cappelle della Croce Verde, verrà trasferita al crematorio domani alle 12.

Giacomo Bini