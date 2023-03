"Malviventi presi, grazie ai militari Ma non è giusto aver paura in casa"

"Grazie ai carabinieri per l’arresto dei responsabili delle due rapine, ma ora devono restare in carcere e subiscano la giusta pena per quello che hanno commesso". Questo è il sentimento a Chiesina Montalese dove l’operazione compiuta dai carabinieri dopo accurate indagini ha rafforzato la fiducia nelle istituzioni e ridotto quel senso di insicurezza che si era creato in seguito ai furti nelle case e nei vivai avvenuti negli ultimi mesi. Le due rapine avvenute il 26 gennaio scorso a Chiesina e a Le Querce hanno impressionato molto per le minacce e le lesioni subite dai residenti, due dei quali erano donne anziane. Ma altre irruzioni dei ladri erano avvenute nei mesi precedenti nelle case e diversi furti erano capitati nei campi dove durante la notte sono a volte scomparse migliaia di piante. La zona di Chiesina Montalese è piena di aziende vivaistiche. Il paesaggio è costituito da un’alternanza di case isolate e campi che si distendono lungo stradine strette, percorse da furgoni e camion carichi di piante. Le abitazioni sono separate l’una dall’altra e spesso sono unifamiliari. All’ora di pranzo non ci sono circoli aperti, anche la chiesetta è chiusa. La gente lavora, per parlare con qualcuno bisogna suonare i campanelli oppure entrare nei campi o nei magazzini. La notizia degli arresti dei quattro presunti autori delle rapine è stata accolta con sollievo. "Sono contento soprattutto per le persone che sono state vittime delle rapine – dice un operaio di un vivaio di origine albanese – spero che possano recuperare anche una parte di quello che gli hanno rubato, ma soprattutto è bene che si sappia che chi fa quelle cose viene scoperto e punito. La cosa che fa più male alle persone oneste, che lavorano, è la sensazione che i ladri non vengano catturati o, peggio, tornino fuori facilmente. Non è giusto sentirsi in pericolo a casa propria. Dobbiamo dire bravi ai carabinieri".

Giacomo Bini