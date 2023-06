Malviventi ancora in azione Ma il figlio evita il peggio

"Suo figlio ha investito e ucciso due passanti sulle strisce, deve subito darci i soldi per l’avvocato". E’ l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di una 83enne pistoiese che si è consumata a Pistoia mercoledì mattina intorno a mezzogiorno. Il caso ha voluto che uno dei due figli fosse a casa con lei in quel momento ed abbia sventato il tentativo dei malviventi di estorcere denaro alla povera donna. "Quando sono arrivato a casa di mia madre – racconta Roberto Ducceschi – l’ho sentita parlare al telefono e stava dicendo che non aveva a disposizione soldi in contanti. Ho immediatamente capito che c’era qualcosa che non andava così ho preso la cornetta del telefono e mi sono presentato. Dall’altra parte hanno subito riattaccato, ma mia madre ha voluto chiamare mio fratello per capire se la storia era vera".

La signora, nonostante la truffa non sia andata a buon fine, è rimasta comunque scossa dall’accaduto. "In pratica a mia madre hanno detto che suo figlio era già in galera e che avrebbe dovuto pagare l’avvocato per sistemare la situazione. Quando abbiamo chiamato mio fratello per rassicurarla lei ha comunque voluto che andasse subito a casa". Si tratta dell’ennesimo episodio del genere che si consuma nel territorio provinciale. La prima denuncia della cosiddetta "truffa dell’avvocato" a Pistoia risale al 2016. Un pensionato di 79enne di Montale, denunciò all’epoca, di essere stato contattato telefonicamente da uno sconosciuto che si era presentato come avvocato, il quale gli annunciava che il figlio, coinvolto in un sinistro del quale era responsabile, aveva bisogno di denaro per risarcire la controparte perchè la sua assicurazione era scaduta. Alla prima telefonata ne è seguita una seconda, nella quale, probabilmente lo stesso truffatore, presentatosi questa volta come "maresciallo dei carabinieri", confermava ovviamente il racconto del "legale", preannunciando la visita di un "collega" in borghese che avrebbe ritirato a domicilio il denaro.

L’anziano, cadde nel tranello consegnando dopo poco ad uno sconosciuto presentatosi presso la sua abitazione e subito eclissatosi a piedi, un sacchetto contenente vari monili d’oro per un valore complessivo di tremila euro. L’ultimo colpo in ordine di tempo invece è avvenuto lunedì alla frazione Le Grazie. Allarmata per il contenuto della telefonata che chiedeva soldi per l’avvocato del figlio, l’anziana ha atteso che la persona che l’aveva contattata arrivasse a casa e gli ha consegnato duemila euro in contati e tutto l’oro che aveva (del valore di circa 4mila euro). Quando l’anziana ha chiamato il figlio per capire come stesse, lui ha subito compreso cos’era accaduto.

Michela Monti