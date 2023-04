Maltrattamenti su disabili alla Maic L’educatrice assolta dalle accuse

Per Martina Baroncelli, 44 anni di Agliana, ex educatrice del centro per disabili Maic (Maria Assunta in Cielo, ex Apr e Aias), finita sotto processo con l’accusa di maltrattamenti su alcuni ragazzi disabili della struttura, la sentenza di assoluzione, letta dal giudice Paolo Fontana, è stata la fine di un incubo. Un incubo durato otto lunghi anni. I fatti, lo ricordiamo, emersero nel 2015: le indagini, svolte dalla Mobile di Pistoia e dirette dal sostituto procuratore Claudio Curreli, scattarono dopo la denuncia di due tirocinanti del centro. Pesante l’accusa che pesava sulla educatrice, difesa dall’avvocato Cecilia Turco: quella di maltrattamenti aggravati dal fatto di essere stati commessi (in uno dei quattro casi) su un minorenne. Nel procedimento si sono costituite parti civili le famiglie di tre dei quattro ragazzi disabili, presunte vittime dei maltrattamenti, rappresentate dall’avvocato Pamela Bonaiuti del foro di Prato, e dall’avvocato Samuel Stampigli, mentre la Maic era stata citata come responsabile civile ed era rappresentata dall’avvocato Vittorio Bologni. A sporgere denuncia alla Questura erano state due tirocinanti che avevano trascorso un periodo di tempo all’interno del centro e che avrebbero assistito alle condotte dell’educatrice, raccontando poi di strattonamenti e umiliazioni. Il pubblico ministero Angela Pasqua aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi. Venerdì è arrivata la sentenza di assoluzione, letta dal giudice Paolo Fontana.

"La mia assistita è stata assolta con formula piena - commenta l’avvocato Cecilia Turco - perché il fatto non sussiste. Evidentemente, l’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere che le condotte non erano quelle descritte da chi ha denunciato. La situazione nella quale l’educatrice era chiamata a lavorare era tale per cui era necessario in alcuni casi avere anche un approccio fermo, specie davanti ai casi di ragazzi più difficili. Ma in nessun caso si è mai trattato di maltrattamenti. Evidentemente, chi ha denunciato si era rappresentato una situazione che non conosceva".

"Esprimo la mia grande gioia per questa sentenza – commenta don Diego Pancaldo, assistente spirituale della Fondazione Maic – Conosco Martina Baroncelli da quando era una studentessa del liceo classico, dove insegno, e mai avrei dubitato delle sue condotte. E’ stata responsabile del volontariato e catechista, una guida per molti giovani.

Questa sentenza di assoluzione smentisce la tesi accusatoria, sostenuta dentro e fuori dal tribunale. E soprattutto ora dovrebbe suscitare in molti un esame di coscienza".

Martina Vacca