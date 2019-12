Pistoia, 2 dicembre 2019 - Ondata di maltempo in provincia di Pistoia: a causa dell'ondata di forte pioggia che ha interessato il territorio della provincia di Pistoia, in particolare i comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese (zona Casalguidi Cantagrillo) e in parte Quarrata, tante chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Pistoia per allagamenti ai piani inferiori.

Il torrente Stella ha tracimato in più punti, allagando le aree limitrofe anche con presenza di abitazioni e strade. In funzione le casse di espansione che funzionano regolarmente.

Sul territorio pistoiese sono confluite squadre dei vigili del fuoco anche dai Comandi di Firenze e Lucca.