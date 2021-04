Pistoia, 1 aprile 2021 - Il suo cuore ha ceduto in aula, mentre gli avvocati della difesa stavano presentando le conclusioni finali del processo per bancarotta fraudolenta dell’agenzia di viaggi Fraben Travel di Montecatini, dove Roberto Riccomi era imputato insieme a Piero Giovannini. Il processo è nato in seguito all’inchiesta Untouchables.

Riccomi, 66 anni, storico esponente del Psi in provincia di Pistoia e figlio di Lenio, sindaco che ha guidato la città termale per quasi vent’anni, è morto mentre l’ambulanza lo stava trasportando all’ospedale San Jacopo. Lascia la moglie Manola e quattro figli: Lenio, Andrea, Benedetta e Giacomo. Il suo impegno politico era scritto nel Dna, visto il ruolo di primo piano ricoperto dal padre, non solo a livello amministrativo. Tra gli anni Ottanta e Novanta, Roberto era stato segretario provinciale del Psi e capogruppo in consiglio provinciale e comunale. In questo momento, faceva parte della direzione nazionale del Partito Socialista.

Nel 2012 Riccomi venne arrestato nell’ambito dell’inchiesta Untouchables, con l’accusa di essere il regista che aveva pilotato due gare pubbliche. La Corte di cassazione nel luglio 2019 ha confermato, nei suoi confronti, la condanna a un anno e mezzo di reclusione.

Profondo cordoglio è stato espresso dagli ex compagni di partito. Il coordinatore nazionale Riccardo Nencini lo ricorda con particolare commozione. «Roberto Riccomi se n’è andato così – scrive – quasi per caso. Aveva la politica nel sangue e una testa che macinava idee di continuo. Avevo la brutta abitudine di sentirlo ogni giorno, ora sì che sono più solo'.