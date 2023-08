Malore fatale a Quarrata: Tragico epilogo per una famiglia di Caserana

Ha avuto un tragico epilogo la mattinata di ieri per una famiglia di Caserana (Quarrata), a causa della morte improvvisa di Impero Raffaello Carradori. L’uomo era nato il 28 marzo del 1938 e risiedeva a Caserana.

A trovarlo esanime, riverso in un fosso davanti a casa, sono stati i familiari, che hanno attivato prontamente la richiesta di soccorso nella speranza di potergli salvare la vita.

Sul posto, inviati dalla centrale operativa del 118, sono intervenuti i volontari della Misericordia di Quarrata e l’automedica di Agliana. L’anziano era in arresto cardio-respiratorio e i sanitari si sono a lungo prodigati. Hanno tentato invano le manovre per rianimarlo, anche attaccando il defibrillatore automatico esterno, purtroppo senza ottenere nessun risultato.

Per l’ultimo saluto a Impero Raffaello Carradori, la camera ardente è allestita da ieri nelle cappelle della Misericordia in via Brunelleschi, a Quarrata.

La messa funebre sarà celebrata domattina, venerdì 18 agosto, alle ore 9 alla chiesa di San Michele Arcangiolo, a Vignole, per proseguire poi per il cimitero di Vignole.

red.pt.