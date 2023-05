Maleodoranze dal fosso I volontari Legambiente in azione: serve aiuto

I volontari di Legambiente Quarrata Daniele Manetti Daniele, Claudio Colzi e Massimo Gori ieri, per la seconda volta, dopo le analisi effettuate il 22 e 23 luglio 2021, sono stati chiamati dai residenti di via Larga e via Filzi "disperati" per "maleodoranze insopportabili – fa sapere lo stesso Manetti – provenienti da una fossa scoperta a cielo aperto e hanno eseguito analisi chimiche e microbiologiche con strumentazione reperita in commercio per l’ossigeno disciolto nell’acqua ed il Ph e kit rapidi per le analisi chimiche per metalli pesanti e microbiologiche". "Le analisi al bordo della strada dove termina la parte tombata ed inizia la fossa a cielo aperto, hanno evidenziato un buon valore di pH e assenza di metalli pesanti ma valori bassi di ossigeno, pericolosi per la vita acquatica e indicativi in genere della presenza di inquinamento – afferma Manetti –. Riteniamo importante che l’ufficio Ambiente ed i vigili urbani del Comune di Quarrata intervengano urgentemente".