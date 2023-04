Maglione attacca: "Abolizione proposta da M5s già nel 2018"

Le modifiche del regolamento edilizio hanno generato non poche polemiche, sia dentro che fuori dal consiglio comunale. Questo il duro commento di Nicola Maglione, ex consigliere del Movimento 5 stelle: "La giunta Tomasi si è dimostrata inadeguata abolendo solo ora, con ben 5 anni di ritardo, la Commissione edilizia – attacca –. Come M5S, infatti, già nel 2018, ne avevamo proposto l’abolizione con una specifica mozione, rinnovando tale richiesta nel 2021, con un emendamento al regolamento. Che questo fosse un organo superato, inutile e costoso era evidente – aggiunge –, un inutile orpello burocratico che rallentava i processi decisionali. Eppure ricordo le inconsistenti ’ragioni’ addotte 5 anni fa da Tomasi per mantenere uno status quo ingiustificato (che lui stesso contestava quando era all’opposizione): ’Servono pareri esterni perché all’interno della struttura mancano figure professionali con specifiche competenze’. Quelle figure le ha quindi integrate? No, tutto è come prima, l’organico dell’urbanistica non è stato arricchito, anzi. In conclusione 5 anni persi – conclude Maglione –, di tempi allungati per le istanze di cittadini ed imprese, di soldi pubblici buttati (almeno 150mila euro) e ulteriore conferma che le proposte fatte dal M5s sono state avanzate sempre con spirito costruttivo, non mosse dalla miope volontà di fare attacchi pretestuosi e proposte irrealizzabili, alla Meloni maniera".