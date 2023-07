Magigas e prevenzione C’è il piano di emergenza

E’ stato presentato alla cittadinanza il Piano di Emergenza esterno dello stabilimento della Magigas di Montale, che si trova in via Garibaldi. La ditta Magigas, un’azienda storica di Montale che si occupa di distribuzione di gas e di ricerca nel campo dei carburanti, conferma la sua attenzione estrema alla sicurezza con un piano di emergenza che scatterebbe in caso di incidente nello stabilimento. Il piano, previsto dalle normative per le aziende come la Magigas, è stato realizzato di concerto con tutte le istituzioni pubbliche interessate, dalla Prefettura, che lo approverà ufficialmente, al Comune, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco. Alla presentazione del piano, presso il nuovo Centro Nerucci di Montale, erano presenti, oltre ai responsabili e ai tecnici dell’azienda e al sindaco di Montale Ferdinando Betti, anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e di tutti gli altri enti coinvolti, comprese le associazioni impegnate nella Protezione Civile.

Nel piano di emergenza esterno, che si aggiunge a quello interno allo stabilimento, si disegna attorno allo stabilimento una zona circolare con un raggio massimo di 240 metri. All’interno di questo cerchio vengono definite tre zone di colore diverso: quella rossa, del raggio di 80 metri, di maggiore e sicuro impatto, quella arancione, del raggio di 120 metri di impatto minore e una ultima area più esterna, di colore giallo, definita "zona di attenzione". Sono previste diverse misure per ciascuna delle tre zone. Per le persone presenti nelle tre zone è prevista l’evacuazione verso punti stabiliti per il soccorso sanitario o per l’allontanamento dall’area dell’eventuale incidente. L’allarme per l’emergenza è dato dalle sirene della ditta ed è poi diffuso con gli altri mezzi di comunicazione. Il piano prevede indicazioni, rivolte in generale ai cittadini, su cosa fare (per esempio chiudere porte e finestre, chiudere gli impianti elettrici, termici e di condizionamento) e cosa non fare (non avvicinarsi all’incidente, non uscire, non usare il telefono). Nel corso della presentazione l’ingegner Stefano Spinicci, ispettore dei vigili del fuoco di Pistoia, ha sottolineato come, al di là del piano di emergenza, siano continuamente svolte attività di prevenzione all’interno degli stabilimenti della Magigas. "In 31 anni di lavoro – ha rivelato Spinicci – non ci è mai capitato di compiere un intervento di emergenza in questa ditta, questo si deve alla prevenzione". Un cittadino ha chiesto il perché di certi allarmi che si sentono periodicamente dallo stabilimento. "Sono le prove che facciamo ogni settimana dei nostri sistemi di sicurezza" ha risposto l’ingegner Bernacchi che ha illustrato il piano. Il piano è pubblicato integralmente sul sito del Comune.

Giacomo Bini