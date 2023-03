Madre e figlio rinchiusi nel bagno Attimi di terrore dopo la colluttazione

La seconda rapina, nella stessa nottata del 26 gennaio scorso, è avvenuta in un’abitazione in località Le Querci. Una quarantina di minuti dopo aver rapinato la casa di Chiesina Montalese, i malviventi si sono spostati di una zona poco distante e dalla medesima caratterizzazione, cioè una campagna coltivata intensivamente a vivai. Due uomini, la cui descrizione a quanto risulta dalla indagine corrisponde con quella degli autori della prima rapina a Chiesina Montalese, si sono introdotti nell’immobile con la stessa modalità, cioè forzando un infisso col piede di porco. Nella casa abitavano una donna anziana e suo figlio, un uomo di circa sessant’anni. E’ stato quest’ultimo a svegliarsi improvvisamente, dopo aver sentito forti rumori provenienti dal piano terra dell’abitazione. L’uomo si è affacciato alla finestra e ha visto i due rapinatori che stavano entrando in casa. Le sue grida non li hanno fermati né rallentati. Evidentemente erano pronti a tutto, anche ad affrontare la presenza dei residenti nella casa. L’uomo allora ha affrontato i due rapinatori, si è loro opposto ed ha fatto resistenza. Ne è nata una colluttazione. Intanto il forte rumore e le grida avevano svegliato l’anziana madre e proprio il suo risveglio ha indotto il figlio a desistere dai suoi sforzi di impedire la rapina, proprio per tutelare l’incolumità della donna.

A quel punto i due rapinatori lo hanno sopraffatto e lo hanno costretto, insieme alla madre, ad entrare in un bagno della casa dove i due sono stati rinchiusi. Sia l’anziana signora che il figlio hanno riportato delle lesioni che in seguito hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Mentre i due residenti erano rinchiusi in bagno i rapinatori hanno rovistato in tutta la casa e hanno portato via oggetti e danaro. Il bottino è consistito in circa 170 euro in contanti, in vari gioielli in oro, in alcuni orologi e in un cellulare. Anche in questo caso tutto si è svolto con molta rapidità dopodiché i rapinatori si sono dati alla fuga. Le due rapine del 26 gennaio sono stati gli episodi di criminalità più gravi avvenuti nelle campagne della zona ma in altre abitazioni nei mesi scorsi si sono verificati furti, in particolare nel periodo precedente a Natale.

Giacomo Bini