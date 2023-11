"Ma siamo ancora in emergenza". L’appello della Cisl alla collaborazione

Solidarietà, da parte della Cisl Toscana Nord, alle popolazioni colpite dall’alluvione di questi giorni in molte località della Toscana. "Anche Pistoia – afferma la segretaria Alessandra Biagini – è stata colpita duramente, due persone hanno perso la vita, famiglie distrutte che hanno perso tutto, tante aziende in difficoltà, alcune di loro non avranno nemmeno la forza di riaprire l’attività. Siamo ancora in emergenza, basta una pioggia più intensa e, com’è già successo in questi giorni, si allagano di nuovo case, negozi, aziende che erano già state pulite dal fango.

"In Italia abbiamo un sistema di soccorso che funziona, lo abbiamo sperimentato in più occasioni, grazie alla grande professionalità dei tanti soccorritori, dei volontari, persone magnifiche che rischiano la loro vita per salvarne altre – sottolinea Biagini –, ma oggi dobbiamo fare di più, dobbiamo intervenire prima che succeda la disgrazia". Per Biagini: "Stiamo pagando errori del passato, occorre una vera prevenzione, con la cura e la tutela del territorio, e poi ci sono i cambiamenti climatici, questi due fattori insieme sono la vera emergenza nazionale che merita più attenzione da parte di tutti, a partire dalle istituzioni ai vari livelli e dalle associazioni del territorio.

"Soltanto la sinergia fra tutti i soggetti, ciascuno nel proprio ambito – prosegue la segretaria della Cisl – può far trovare soluzioni per arginare più possibile i problemi futuri. Servono tante risorse per mettere in sicurezza un territorio, ma ne servono tante anche per ricostruire quello che l’acqua e il fango hanno distrutto, utilizziamo allora tutte le risorse che possiamo avere a disposizione come quelle del Pnrr.

"Sono tante le aziende colpite dall’alluvione sul nostro territorio provinciale e tanti i lavoratori che avranno bisogno di un sostegno al reddito: l’impegno del sindacato in questa fase – conclude Alessandra Biagini – è quella di capire quali misure mettere in campo per aiutare al meglio aziende e lavoratori".

