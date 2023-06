Ma le indagini non sono finite Computer e cellulari parleranno

Il lavoro investigativo dei carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Stazione di Pistoia, è stato massiccio fin dalla mattina del primo di giugno e lo è tuttora. Intorno alla posizione del ragioniere sessantenne pistoiese Patrizio Ruscio si era materializzato un grave quadro indiziario che si faceva ogni giorno più pesante e che gli esiti dell’autopsia avrebbero potuto far diventare schiacciante. Come si ricorderà, l’uomo aveva delle ferite sul volto, sulla guancia sinistra, e intorno all’orecchio, e dal corpo della madre, e in particolare da sotto le unghie, era stato prelevato materiale biologico da confrontare con il suo Dna, che gli era stato subito prelevato. Gli inquirenti, che hanno sempre mantenuto il più stretto riserbo sugli esiti delle loro indagini, hanno confrontato quanto l’uomo aveva dichiarato nel corso del primo interrogatorio con gli accertamenti da loro svolti. Ruscio, indagato fin da subito per omicidio volontario, fu interrogato in caserma dal tardo pomeriggio di quel giorno fino alle due di notte.

Un interrogatorio dal quale emersero contraddizioni ed elementi non veritieri: come l’orario in cui era entrato in casa della madre, non alle sette e mezzo come aveva dichiarato, ma un’ora prima. Tutti i suoi movimenti sono stati ricostruiti, anche attraverso le varie telecamere di videosorveglianza. Altri elementi verranno dagli accertamenti tecnici del consulente della procura sui due computer e sui due telefoni sequestrati al ragioniere. La piena confessione resa ieri rappresenta il completamento di questo ampio, certosino e dedicato lavoro, alla ricerca della verità.

Per Ruscio, in stato di profonda prostrazione e costantemente monitorato dagli psicologi del carcere, si apre una fase che potrebbe portare ad altri provvedimenti: uno potrebbe venire dal tribunale di sorveglianza che ieri ha discusso, riservandosi, la sua posizione dopo le due evasioni.

"I pubblici ministeri – ha commentato ieri per noi l’avvocato Francesco Stefani di Firenze – hanno apprezzato il suo contributo e la mia speranza è che possano venirgli concesse le attenuanti generiche. Possiamo aspettarci una misura da parte del giudice per le indagini preliminari e anche, alla luce della sua piena confessione, la richiesta di processo immediato".

lucia agati