Ma il virus resiste "Preserviamo le buone abitudini"

Accanto alla soddisfazione c’è però un monito, perché aver chiuso il reparto covid non significa aver debellato il covid stesso. "Le situazioni di gravità dovute solo al covid sono ormai rarissime, ma il virus resta presente – spiega Anna Maria Celesti (nella foto) –. Ecco perché le misure igieniche ormai acquisite per molti devono restare gesti d’abitudine e di grande senso civico. Come tutte le cose che ci travolgono e sconvolgono – conclude la presidente della Sds –, nel superarle dovremmo fare di questa esperienza tesoro. Tutti: governanti, amministratori, cittadini. Non dimentichiamo i miracoli compiuti dai nostri operatori, la potenza del volontariato, quelle tante categorie senza le quali difficilmente potremmo esser qui oggi".

l.m.