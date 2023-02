Pistoia sceglie Elly Schlein. E’ questo il verdetto emerso nel territorio provinciale dopo la prima tornata delle primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Domenica 26 febbraio la seconda puntata, con il ballottaggio (aperto anche ai non iscritti) tra Schlein e Stefano Bonaccini, in testa nel nazionale ma dietro nel pistoiese. Una scelta netta, che lascia poco spazio alle interpretazioni: 711 preferenze, pari al 56,2% dei voti, contro le 470 del rivale, che si ferma al 37,2%. 74 voti per Cuperlo (5,8%), 10 per De Micheli (0,8%). Hanno votato 1265 iscritti al Pd. Nel comune di Pistoia, in particolare, la deputata progressista si è imposta con 192 preferenze, pari al 49,9% del totale, mentre il presidente della Regione Emilia Romagna si è fermato a quota 152 (39,5%). Interessante anche il dato di Pescia, dove Schlein ha prevalso nettamente con 95 voti, contro i soli 8 per Bonaccini. "È enorme la soddisfazione per il risultato di Elly Schlein in provincia di Pistoia - commentano Simona Querci, Riccardo Trallori e Marco Niccolai, rispettivamente del coordinamento provinciale e regionale –. È la conferma che la nostra base chiede a gran voce cambiamento, scelte nette e discontinuità col passato. Non ci aspettavamo un risultato così straordinario – ammettono poi –, ma giorno dopo giorno abbiamo percepito un entusiasmo e una voglia di partecipazione crescenti. Tutto il territorio si è mobilitato e si è espresso chiaramente per Elly Schlein segretaria. Il traino ideale per le primarie del 26 febbraio – concludono – quando il vento del cambiamento soffierà ancora più forte".

albe