Mariotti si aggiudica il 'derby': è il re di "Don’t forget the lyrics"

Pistoia, 22 maggio 2023 - Il derby Pistoia – Prato parla... pistoiese. Non si tratta di calcio bensì di tv, con il pistoiese Adriano Mariotti ha avuto la meglio sul pratese Mirko Castrucci. La serata speciale di "Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo", il quiz televisivo condotto da Gabriele Corsi a base di musica e memoria, ha visto il trionfo di Mariotti, vincitore della seconda edizione del programma, su Castrucci, numero uno della terza serie. Mariotti si è presentato all’appuntamento forte di sette puntate vittoriose per 23mila euro di vincita lorda; Castrucci, addirittura, con venti puntate vinte per 43mila euro di montepremi. E se Castrucci, di professione meccanico, ha dimostrato di avere una memoria impressionante canticchiando per diletto, Mariotti, classe 1987, da quando aveva 12 anni canta, tra esibizioni, serate di pianobar e orchestre da ballo. "Dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia – racconta –, avevo deciso di appendere il microfono al chiodo per dedicarmi in toto al lavoro (si occupa di fiere, logistica ed eventi) e alla famiglia. La chiamata per partecipare alla trasmissione di Corsi del Trio Medusa è giunta quasi inaspettata e ha riaperto una strada che sembrava ormai essersi chiusa. Sull’onda del notevole successo del programma (la finale della precedente edizione fu vista da un milione e duecentomila telespettatori), ho deciso di rispolverare la band con la quale mi esibivo". Nel corso della serata speciale, Mariotti e Castrucci sono stati abbinati a due famose cantanti, Sabrina Salerno e Anna Tatangelo, ospiti d’onore della sfida. Mariotti ha duettato con Salerno, reginetta degli anni ’80-’90, Castrucci con Tantangelo. Domani sera evento-live con i protagonisti alla Grotta Maona di Montecatini.

Gianluca Barni