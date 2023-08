Luzzana in una mostra Oggi taglio del nastro

Un momento importante oggi, appuntamento alle 17.30, nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale dove sarà inaugurata la mostra personale di Pieralberto Luzzana dal titolo “Ascose Percezioni”. All’iniziativa saranno presenti l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli e l’artista. Si tratta di 40 opere realizzate con pitture a olio e tecnica del collage che ritraggono figure femminili e paesaggi a cui il pittore "non dà solo un’anima ma un corpo... Ogni quadro è un percorso, un equilibrio tra ciò che si guarda e ciò che si percepisce. È un tratto che parte spesso dal buio per poi pennellarsi dei verdi, del rosa a volte, fino all’esplosione dei toni forti". Luzzana passa da un astrattismo informale nei primi anni della sua attività, a una rivisitazione in chiave fortemente figurativa, preferendo il tema del nudo femminile. Pieralberto Luzzana nasce ad Alzano Lombardo (BG) il 21 settembre 1956. Introdotto nel mondo dell’arte dallo zio pittore Franco Luzzana che, riconoscendone le doti, lascerà in eredità al nipote un’impronta fondamentale dal punto di vista tecnico-artistico nell’ambito pittorico. Pieralberto si diploma al liceo artistico statale Casorati di Novara. Nel 1977 vince il primo premio alla quarta edizione del concorso di pittura della “Scuola delle Trasmissioni di Roma”. Nel 1994 organizza la sua prima mostra personale a Vigevano . Dopodiché partecipa a numerose mostre personali a Milano, Torino, Venezia e Bergamo. Nel 2010 vince il titolo di “Miglior pittore dell’anno” presso l’associazione culturale “La Riseria” di Novara. Nel 2017 l’Archivio d’arte Sgarbi inserisce nella raccolta “Gli artisti nella Collezione Sgarbi” due opere di Pieralberto Luzzana. L’artista nel paese di Castagno a Pistoia vive e prosegue il suo percorso artistico. La mostra resterà aperta fino al 10 settembre dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle 19. L’ingresso è libero.