Lutto ad Agliana Addio al medico Guido Pastacaldi

Agliana in lutto per la scomparsa del dottor Guido Pastacaldi, stimato medico di base in servizio ad Agliana per quarant’anni, ma anche coordinatore dell’Aggregazione funzionale territoriale Agliana-Montale, nonché animatore di formazione della Regione Toscana e tutor per la formazione specifica in medicina generale.

Il dottor Pastacaldi era andato in pensione il 30 luglio 2022. Il 2 giugno dell’anno scorso aveva ricevuto dal Prefetto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana per l’impegno profuso con abnegazione nella sua professione. Un medico che ha esercitato la professione con competenza, umanità e passione.

Piera Salvi