L’urlo dei pistoiesi: "Fermate subito la guerra"

La minaccia di pioggia non ha fermato le tante persone che hanno preso parte alla fiaccolata per la pace di Pistoia, organizzata dale realtà aderenti a Europe for Peace. Sono partiti alle diciotto da Piazza Mazzini verso piazza Gavinana. Tante persone di qualsiasi età hanno invaso e attraversato il centro storico con le fiaccole in mano in una marcia corale al grido di "fermate la guerra, subito. La pace è l’unica vittoria di cui abbiamo bisogno". Presenti anche i gonfaloni della città e della provincia e di alcuni comuni limitrofi con i rispettivi rappresentanti delle istituzioni. Ad accompagnare il corteo, che contava piu di settecento persone, le tante bandiere colorate delle pace e un enorme vessillo di alcune decine di metri portato da moltissimi bambini che a fine manifestazione è stata messo come ad abbracciare la pianta di ulivo che da oggi starà in piazza Gavinana come manifesto della pace. Attorno a questo ulivo addobbato coi pensieri dei bambini, dal prossimo venerdì saranno realizzati eventi dalle moltissime associazioni che hanno partecipato alla fiaccolata per parlare di pace.

"Una grande soddisfazione per la presenza di tante, tantissime persone – ha commentato Benedetta Rauty, rappresentante di Pax Christi Pistoia –. Mi sono emozionata nel vedere tutte queste persone felici di esserci. Nonostante la previsione di pioggia non ci siamo intimoriti e siamo qui. Una manifestazione ricca di diversità, anche di età diverse, dai giovani ragazzi delle associazioni fino agli anziani. Sono più di trenta le associazioni e i gruppi che hanno aderito a questa richiesta di pace. E non smettono di arrivare adesioni. Anche stasera appena prima di partire per la fiaccolata se ne sono aggiunte altre - ha raccontato ancora Rauty -. Da oggi di inaugura questo presidio di pace, l’ulivo. E da venerdì prossimo, e quelli a seguire, dalle 17 alle 19 le varie associazioni si avvicenderanno qui per parlare di pace. Perché la nostra volontà è quella di coltivare la pace sempre". "La paura come quella della pioggia di stasera non ha fermato le persone – ha detto dal palco Don Alessandro Carmignani – la fiducia e la speranza che qualcosa possa cambiare ha portato in piazza tutte quelle persone che hanno compreso l’importanza della pace come impegno.

Gabriele Acerboni