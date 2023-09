Lunardi puntualizza: "Non è per mancanza di volontà. Ma qui già trovare quattro letti sarebbe un miracolo"

"Il prefetto ci chiede di trovare spazi per ospitare migranti, spazi che non abbiamo – commenta il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi –. Verificheremo tutte le strutture possibili, ma se riusciremo a trovare quattro posti letto sarà un miracolo. Si parlava persino di una tendopoli, o di una tenda accanto ad ogni chiesa del territorio. Non so se sia fattibile, mi pare impossibile comunque come progetto. Siamo diversi comuni che al momento non contano presenze di migranti sul territorio ma non per mancata volontà, la questione è trovare lo spazio giusto, e qui a Serravalle è difficile".