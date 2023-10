L’ultimo saluto a Baicchi. Lo piange anche l’avvocatura pistoiese

Si svolgeranno domattina, martedì 31 ottobre, alle 10, alla Croce Verde, in viale Fermi, a Sant’Agostino, i funerali di Francesco Baicchi morto nel tardo pomeriggio di sabato dopo un lungo periodo di sofferenza vissuto con coraggio e lucidità e senza mai perdere la passione politica che lo animava da sempre. Francesco aveva 77 anni. Quella di domattina sarà una cerimonia laica in cui gli amici e compagni di tante battaglie in difesa della Costituzione gli renderanno omaggio. "Un gravissimo lutto – scrive l’Anpi di Pistoia – ha colpito il mondo del civismo e dell’antifascismo pistoiese e toscano. Dopo una breve malattia ci ha lasciati Francesco Baicchi, membro del direttivo della sezione Anpi Pietro Gherardini e dal 2006 fino ad oggi instancabile difensore della nostra Costituzione da ogni tentativo di stravolgimento da parte delle maggioranze al governo del Paese, nella sua veste di coordinatore regionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale (Cdc) e membro dell’esecutivo nazionale. Si è dedicato strenuamente, fino alla fine, a contrastare con la parola e gli scritti l’introduzione nell’ordinamento della Repubblica dell’Autonomia Regionale differenziata e del Presidenzialismo, considerandolo la sua ultima missione. L’Anpi pistoiese, nel dolore, raccoglie il testimone di Francesco e cercherà di proseguire la strada percorsa per tanti anni insieme a lui".

Il cordoglio per la morte di Baicchi è vasto e attraversa anche il mondo giuridico pistoiese. Toccante il ricordo dell’avvocato Andrea Niccolai del foro di Pistoia: "Mi piaceva parlare con te, mi affascinava la tua passione civile. Il ricordo corre a quei pomeriggi passati nelle stanze del partito repubblicano in cui, giovane liceale, ascoltavo le tue discussioni con Giuliano Agostini, Roberto Barontini e molti altri. Mi mancherai".