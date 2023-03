L’ultimo dono di Valter Bartolini Altre persone vedranno grazie a lui

L’ultimo dono di Valter, e della sua famiglia, sono state le cornee, che consentiranno ad altre persone di recuperare la vista. Vedranno di nuovo grazie a lui, morto all’improvviso, lasciando tutti senza parole, increduli. Valter Bartolini era nato a Pistoia l’8 aprile del 1958, avrebbe compiuto 65 anni fra pochi giorni. Era ricoverato all’ospedale San Jacopo per intervento di chirurgia vascolare programmato, come ci ha spiegato il figlio Antonio. L’intervento è stato eseguito sabato mattina ed era tecnicamente riuscito. Ma ci sono state delle complicazioni che si sono rivelate fatali e dopo poche ore in terapia intensiva il cuore di Valter si è fermato.

Lascia una famiglia che gli era legatissima, così come lui lo era ai suoi cari: alla moglie Sonia, che lavora all’Inps, al figlio Antonio, che lavora come formatore in una cooperativa sociale e la figlia Irene che si dedica alla mamma di Valter, Giovanna, e al fratello maggiore, Evenio. Un piccolo mondo di affetti profondi ora scosso dal più grande dei dolori.

"Era un babbo, e un marito, fanstastico. Una persona speciale, onesto e leale. Non potevamo avere un padre migliore di lui", queste sono state le parole di Antonio Bartolini, parole che suscitano una profonda commozione quanto profonda, e vera, era la figura di Valter, un uomo puro, limpido negli intenti e nei progetti, schierato sempre in difesa di chi non aveva voce: "Operaio metalmeccanico e sindacalista Fiom e Cgil in pensione, volontario della Croce Verde Pistoia", scriveva di sè. Al mondo del lavoro Valter Bartolini ha dedicato tutta la sua vita ed ebbe un buon risultato politico quando appoggiò la candidatura dell’avvocato Francesca Barontini alle precedenti elezioni, nel maggio del 2017: "Io ero candidata per “SìPuò“ – ricorda Francesca per noi – lui appartenema a Sinsira Italiana e per partecipare si dimise dal sindacato. Fu una grossa decisione. Mi affiancò affrontando tutte le questioni del lavoro. Mi colpì molto perchè era pieno di entusiasmo e di voglia di impegnarsi. Perdere un uomo così, è un dolore devastante per i suoi cari".

Nel 2019 Valter fu eletto presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde di Pistoia e portò il suo entuasiasmo in quella grande squadra che oggi lo piange: "Non ci sono parole per descrivere il dolore", scrive la attuale presidente, Stefania Tolve. Alla famiglia di Valter le condoglianze e l’abbraccio della nostra redazione.

lucia agati