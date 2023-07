L'ultimo abbraccio a Pistoia: ricordo di Debora Cai

La grande famiglia della Pubblica Assistenza Croce Verde di Pistoia piange la prematura scomparsa di una volontaria che ha perso la battaglia contro la malattia contro la quale lottava da tempo. Si chiamava debora Cai e aveva compiuto 51 anni da pochi giorni. Era nata il 15 luglio del 1972. Un lutto che colpisce l’associazione in modo vasto e profondo poichè anche la figlia, Vanessa Spinetti, fa parte della grande squadra di via dei Macelli. Madre e figlia erano diventate volontarie insieme, dieci anni fa, portando il loro entusiasmo e la loro disponibilità a rendersi utili: Debora era spesso impegnata nei servizi con l’ambulanza ordinaria e nel trasporto sociale, soprattutto nella sezione di Chiazzano, e si dava sempre da fare anche in occasione della festa, mentre Vanessa, che in questo periodo lavora al bar dell’ospedale San Jacopo, fa il turno sull’ambulanza dell’emergenza. Debora lascia anche l’altra figlia, Virginia Spinetti, che lavora al ristorante del circolino di Chiesina Montalese. Debora abitava nella zona del Nespolo. Si è spenta al San Jacopo, dove era stata ricoverata e dove da ieri è allestita la camera ardente, nelle cappelle del commiato dell’ospedale. L’addio è fissato per domattina. La messa sarà celebrata alle 10.30 nella chiesa di Canapale. Alla famiglia le condoglianze del nostro giornale.

red.pt