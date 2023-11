"L’ultima luna" Il nuovo romanzo di Mitresi

Il suo sguardo di avvocato scrittore si posa, ancora una volta, sulle difese difficili, raccontate con avvincente profondità e con ritmo, a tratti interrotto da capitoli che sembrano, apparentemente, allontanarsi dalle vicende dei protagonisti e che, ancor di più, invece, rivelano le grandi capacità narrative di Andrea Mitresi. Il suo secondo libro si intitola "L’ultima luna" (Pegasus Edition) ed è dedicato alla sua mamma. Sarà presentato domani, sabato 25 novembre, alle ore 18, a Lo Spazio, in via Curtatone e Montanara 20, in centro, a Pistoia. A dialogare con Mitresi sarà Andrea Niccolai, avvocato di Pistoia nonchè grande appassionato di letteratura. Ed è Mitresi che accenna per noi uno spaccato della sua seconda opera, dove non manca il colpo di scena finale.

"I protagonisti sono gli avvocati Nina De Luca e Matteo Falco da una parte, Kamal, un marocchino di religione islamica e Gioele, un blogger ebreo, dall’altra. Due uomini coinvolti, loro malgrado, in eventi che li porteranno verso una tragica fine. Kamal viene difeso da Nina, duramente criticata per il fatto di essere una donna che ha accettato di difendere un uomo imputato di reati gravi e aberranti perpetrati ai danni di un’altra donna. Ma Nina non perde occasione per ricordare che gli avvocati rappresentano la categoria che tutela i più deboli.

"Nella trama – spiega Mitresi –, attraverso la quale si intrecciano numerose vicende, unite tutte da un unico filo conduttore, si raccontano due suicidi e un omicidio che dà impulso a complesse indagini della Procura in cui gli aspetti giuridici si sovrappongono a quelli etici.

"E poi storie di calcio d’altri tempi in cui si rievoca il Mundial 1982 in Spagna, una storia d’amore improvvisa, dubbi etici di un giudice che si trova a dover giudicare una sua vecchia fiamma, il tema della pena di morte raccontato attraverso le vicende umane di chi ne è stato coinvolto, la vita che scorre lenta e inesorabile di un senzatetto, i problemi mistici di chi lascia tutto per chiudersi in un convento.

"Il senso profondo di una narrazione – osserva l’autore – è comunicare un punto di vista ulteriore e fertile di suggestioni e riflessioni. Uno sguardo diverso, magari insolito, un mettersi in panni altrui per sperimentare le possibili altre visioni del mondo, del senso della vita, di se stessi e della società. Ed è sempre, comunque, il senso del diritto di difesa che deve prevalere in una società progressista. Il monito finale è che, in ogni caso, nessuno potrà evitare il giudizio divino".

Andrea Mitresi ha 54 anni ed è penalista. E’da sempre impegnato nella salvaguardia e la concreta applicazione dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Laureato in Giurisprudenza a Firenze, ha conseguito un Master in “Comparative and International Law” alla Dickinson School of Law”, Penn State University, in Carlisle, Pennsylvania. È stato presidente della Camera Penale dal 2010 al 2014. Nel 2021 ha pubblicato, con successo, "Il caso Rocco" (Pegasus Edition).

lucia agati