Luce sulla rotatoria della variante di Spazzavento

Novità importanti, in termini prevalentemente di sicurezza stradale, per una arteria importantissima – e molto trafficata – per la viabilità provinciale come la SR435. Dopo oltre dieci anni di attesa, l’estate scorsa è stata aperta la nuova rotatoria all’incrocio fra la variante di Spazzavento con via di Montebuono e via Tazzerina e Sardigna che ha permesso di collegare meglio le frazioni della zona soddisfacendo le richieste degli abitanti che, altrimenti, erano costretti a fare chilometri in più ogni giorno per raggiungere la città o Masotti.

Una vera e propria svolta, a cui adesso va ad aggiungersi un ulteriore tassello. Sono stati affidati dalla Provincia alla ditta S.I.E. Engineering srl di Agliana i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione proprio alla rotonda per un importo complessivo di 60mila euro arrivato, poi, a 42.023,94 euro per il ribasso d’asta. Un’opera sicuramente necessaria anche per la conformità della rotatoria che è in discesa rispetto al resto del piano viario e che, fino ad ora, ha visto verificarsi anche diversi incidenti che hanno comportato danni ai guard-rail con auto finite fuori dalla carreggiata.

Non resta che attendere l’apertura del cantiere, passati i tempi tecnici, per avere l’illuminazione all’incrocio. Garantendo così maggior sicurezza per tutti gli automobilisti che si trovano a transitare nella zona. Soltanto a quel punto l’opera potrà dirsi completa.

S.M.