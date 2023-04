Loredana Barbieri Puccianti compie 100 anni E il paese di Bardalone oggi è in festa per lei

Gran giorno oggi per Loredana Barbieri Puccianti che timbra il cartellino dei primi 100 anni, raccogliendo un mare di auguri, compresi quelli del nostro giornale. Originaria di Pieve del Pino, nel Comune di Sasso Marconi, dove i Barbieri avevano un podere, vide la luce il 9 aprile 1923, è stata iscritta all’anagrafe l’11 aprile a causa del cattivo tempo, poiché il podere distava dieci chilometri dal Comune. A due anni rimane orfana di padre, a quattro si trasferisce con i nonni materni all’Oppiaccio poi, quando la mamma trova lavoro alla Smi va a vivere a Bardalone. Nel 1936 la mamma muore, Loredana torna ad abitare con i nonni nel podere ma, nel 1938 i nonni lasciano il podere e si trasferiscono di nuovo a Bardalone. Loredana nel frattempo comincia a lavorare alla Smi, inizialmente alla scelta delle pallottole, poi come fattorina e telefonista. Successivamente ha frequentato la scuola interna della fabbrica, nel 1948 si sposa con Dino Puccianti, anche lui bardalonese, dal 1952 e per circa dieci anni ha gestito il bar della Società di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza di Bardalone.

Andrea Nannini