L’Ordine convoca una riunione "Poco personale e doppi turni Servono specializzati e aiuti"

Carenza di medici specializzati, turni raddoppiati e diversità di trattamento rispetto ai medici che vengono chiamati dalle cooperative per sopperire alla carenza di organici. Conosce molto bene la situazione dei dipartimenti di emergenza-urgenza della provincia di Pistoia, il presidente dell’Ordine dei medici Beppino Montalti e proprio per questo, domani, venerdì 3 marzo, una rappresentanza dell’organico dei pronto soccorsi insieme ai direttori di area si riuniranno nella sede dell’Ordine.

Presidente, i pronto soccorsi di Pistoia e Pescia sono in sofferenza?

"Non è un problema di oggi purtroppo, sono anni che esiste questa situazione. Mancano i medici specializzati, operatori che si dedicano al settore e quindi spesso i colleghi ospedalieri vengono magari chiamati, dopo aver smontato la mattina, a coprire anche il turno di notte senza alcun incentivo, tra l’altro".

Ma è possibile che la carenza di continuità assistenziale sul territorio si ripercuota negli ospedali?

"Non è sempre vero. Anche in passato le persone che non volevano, magari, pagare il ticket per un accertamento si rivolgevano al pronto soccorso. Esami rapidi e gratuiti. E poi, diciamocelo chiaramente, se i medici di medicina generale devono prescrivere una cura ed hanno magari bisogno di effettuare una lastra o un esame urgente specifico dove li mandano i pazienti? Non esiste ad oggi struttura che preveda questo tipo di servizio".

Insomma è un filo sottile... "Esattamente. Non mi sento di incolpare i medici di famiglia che cercano di fare il loro lavoro servono evidentemente degli incentivi per riuscire a trovare personale idoneo e sufficiente nei reparti di emergenza urgenza, servono anche servizi esterni da dedicare ai medici di medicina generale".

Eppure se da anni la situazione è questa perché, nonostante le segnalazioni, nulla cambia?

"Difficile dirlo. Sappiamo che le Asl quando hanno carenza di organico si rivolgono alle cooperative ma questa è una soluzione che spesso fa arrabbiare il dipendente regolarmente assunto. Scendendo a trattative, infatti, le cooperative riescono a strappare prezzi più alti rispetto allo stipendio del medico del pronto soccorso e quindi chi si trova a lavorare per l’Asl giustamente si vede penalizzato da questo tipo di organizzazione". Di cosa discuterete venerdì? "Accoglieremo i direttori dei pronto soccorsi di Pistoia e Pescia, insieme ad una rappresentanza di medici. Questo incontro era in calendario già da tempo perché conosciamo bene le condizioni in cui lavorano e i ritmi di quei reparti ospedalieri. Cercheremo di capire prima di tutto la situazione e di intervenire per quanto possibile. Certo è che prima di tutto sarà necessario trovare specializzati oppure consentire anche ad altre tipo di figure di supportare i colleghi dell’emergenza urgenza per evitare che il carico di lavoro si ripercuota sui pazienti".

Michela Monti