L’opera di Dami: omaggio ai Monti di Montagna

La natura e il suono da questa scaturita, che è poi la cifra distintiva di tutta la produzione artistica del ‘nostro’ Andrea Dami. Sta infatti qui il cuore della nuova installazione in metallo chiamata "Foglie e gocce di vita" che già da qualche giorno ha preso casa facendo bella mostra di sé in piazzetta Achilli a Gavinana. Diversi gli elementi che costituiscono quest’opera: una fila di catenelle sonanti che formano una ideale cascata rilucente davanti alla quale si erge il tronco cavo di un albero sonoro, alla base un tappeto di foglie di castagno. L’artista ha inteso così richiamare l’attenzione sull’importanza di due elementi naturali vitali per il sostentamento dell’uomo e della montagna quali l’acqua, fonte di vita ma anche di indispensabile forza meccanica utilizzata per lo sviluppo industriale, e l’albero di castagno conosciuto fin dal neolitico per il suo prezioso frutto. L’intervento, realizzato con il contributo della Fondazione Caript, dell’associazione Domenico Achilli e della Fondazione Giorgio Tesi Group, non è certo il primo di Dami sulla nostra montagna che, per citarne alcuni, nel 2015 realizzò il Sistema Solare per il Parco delle stelle davanti all’Osservatorio di Pian dei Termini.