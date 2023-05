L’opera d’arte di Vaccai donata alla chiesa

Un bassorilievo realizzato dall’artista Mauro Vaccai è stato collocato nella chiesa di Piteccio sopra l’altare dedicato al santo che fu abate e vescovo di Pistoia nel 1155. L’opera ha ricevuto la benedizione del vescovo di Pistoia Fausto Tardelli in occasione della celebrazione della Santa Messa in memoria delle vittime di un bombardamento avvenuto alla fine della seconda guerra mondiale. Il bassorilievo, realizzato da Vaccai in un ovale in marmo bianco di Carrara, è stato collocato in uno spazio sopra l’altare di Sant’Atto che è contornato da una bella cornice di marmo bianco impreziosita da stucchi probabilmente settecenteschi. Tale cornice, secondo le ricostruzioni storiche e le testimonianze doveva contenere in passato alcune reliquie del Santo e un angioletto sempre in marmo bianco che sono andati persi e forse trafugati. Quello spazio all’interno della cornice era rimasto vuoto e appariva spoglio in confronto al resto della struttura. Da qui l’iniziativa di dare un completamento artistico all’altare presa dallo scultore Mauro Vaccai che è stato spinto ad impegnarsi in questo lavoro dal desiderio del suo caro amico Antonio Antonelli. L’alloggiamento sopra l’altare del bassorilievo in marmo raffigurante Sant’Atto non è stato facile per il peso non indifferente dell’ovale (lungo 50 centimetri nell’asse maggiore) e per la delicatezza della cornice, ma l’intervento è andato a buon fine soprattutto per la maestria di Marco Baggiani, un altro amico di Vaccai. La benedizione da parte del vescovo Tardelli ha conferito il rilievo ad un’opera che ricorda l’importanza della figura di Sant’Atto.

Giacomo Bini