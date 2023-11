"L’Onda delle scuole" arriva in piazza Matteotti

L’Ospedale SS.Cosma e Damiano partecipa all’iniziativa promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "L’Onda delle scuole contro la violenza sulle donne" si svolgerà nei giardini pubblici di piazza Matteotti e al cinema Splendor oggi, dalle 8.30 alle 12.30; la direzione sanitaria, in collaborazione con il Comune di Pescia e gli istituti superiori, ha organizzato un evento che coinvolge i ragazzi delle classi quarte e quinte, per sensibilizzare gli adolescenti e avvicinarli ai servizi della Rete Antiviolenza. Gli studenti marceranno dalla loro scuola indossando capi di colore rosso, e al cinema incontreranno gli operatori del Codice Rosa, che costruiranno un dibattito per orientare i ragazzi a una maggiore sensibilizzazione, conoscenza e consapevolezza, intervallato da balli, video, musiche ed esibizioni artistiche ideate dagli studenti stessi. A conclusione dell’evento verrà organizzato un flash mob. I relatori saranno Daniela Peccianti, responsabile unità funzionale Servizio Sociale zona Valdinievole e Società della Salute Valdinievole; Sabrina Melosi, psicologa del Team Territoriale Codice Rosa; Azzurra Gagliardi, team Codice Rosa e SdS Valdinievole; Laura D’Aiuto, Codice Rosa; Stella Cutini e Letizia Baroncelli, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti; Davide De Servi, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Hanno aderito gli istituti Marchi, Liceo Lorenzini, ITAS Anzilotti e ISIS Sismondi-Pacinotti-Liceo Berlinghieri.

Domani, alle 16, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne istituita dall’assemblea generale delle Nazione Unite, nella sala espositiva dell’Archivio Storico Magnani del Museo della Carta di Pescia, alla Cartiera Le Carte, in via Mammianese, sarà inaugurata la mostra di Rossella Baldecchi ‘Donne!’, una serie di opere realizzate su carta italiana a mano Enrico Magnani Pescia. L’artista, che sarà presente all’inaugurazione, presenta una selezione di incisioni incentrate sulla rappresentazione del ritratto femminile. Per il finissage della mostra, previsto sabato 27 gennaio 2024, Giorno della Memoria, è stata organizzata, a partire dalle 16, una serie di letture, passaggi scelti da ‘La tregua’ di Primo Levi, a cura del Gruppo teatrale Legger_Mente, con la regia di Stella Paci. La mostra è inserita nel Calendario OFF della VI Edizione dell’Eredità delle Donne, festival che vede la direzione artistica di Serena Dandini, padri fondatori Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Gucci, con la copromozione di Comune di Firenze e il patrocinio di Regione Toscana.

