L’omicidio di Cini. Sequestrato il furgone. Al setaccio il cellulare e le telecamere intorno

Si cerca sul cellulare: messaggi, telefonate, tutto ciò che può essere utile. Si cerca nelle registrazioni delle telecamere di sicurezza. Perché la verità sull’omicidio di Alessio Cini sembra racchiudersi in quei minuti precedenti alla sua morte, e nello spazio ristretto di una villetta isolata, in mezzo ai campi e ai vivai, in via Ponte dei Baldi alla Ferruccia di Agliana. Chi ha aggredito l’operaio, intorno alle 5,30 di lunedì 8 gennaio, lo ha sorpreso in momento in cui l’uomo si sentiva al sicuro, quasi nell’intimità della sua casa. Sembra che Cini fosse sceso con una tuta da casa, quasi dovesse sbrigare qualcosa e risalire per poi prepararsi e andare al lavoro. Un particolare importante: avrebbe lasciato il cellulare in casa.

E c’è un elemento su cui gli inquirenti stanno lavorando: il camion della vittima, che è stato sequestrato. Cini aveva l’abitudine di parcheggiarlo proprio davanti casa, nella strada sterrata che conduce all’ingresso della villetta trifamiliare e sembra ci fossero state discussioni sull’occupazione degli spazi. Ma chi poteva nutrire un sentimento così violento nei confronti di un uomo da tutti descritto come una persona perbene? Chi può aver avuto il coraggio di aggredirlo con ferocia, colpendolo alle spalle, con violenza, e poi dargli fuoco?

Nessun particolare emerge dalla vita di Alessio Cini, che possa far pensare che l’uomo avesse nemici. Una vita che si divideva tra la famiglia e il lavoro. Cini, 57 anni, era originario di Prato. Nella casa della Ferruccia viveva con la figlia 14enne, a cui dedicava tutte le sue energie. Così come le dedicava alla sua famiglia di origine. Aveva accudito l’anziana madre che viveva a Sant’Ippolito fino alla sua morte, la scorsa estate. Una nonna premurosa per la figlia, che sembra trascorresse nella sua casa gran parte del suo tempo. Poi c’era il fratello e la sorella, soprattutto, a cui l’uomo non mancava di dare una mano quasi quotidianamente. Alessio Cini era una persona amata e stimata. Lo confermano gli amici del circolo Arci Rossi di Sant’Ippoluto e i colleghi di lavoro, nell’azienda tessile Microtex di Prato.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Pistoia, coordinati dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, hanno setacciato l’area intorno alla villetta trifamiliare: l’aia, la redola e la vegetazione incolta che la contorna. Si cerca l’arma del delitto, una spranga con cui l’uomo sarebbe stato colpito, e la tanica di benzina con l’assassino gli ha dato fuoco. Nelle abitazioni della zona sono in molti ad avere rifornimenti di benzina in casa: servono per le macchine agricole, anche piccole. Ogni particolare ora è fondamentale, per arrivare alla verità.

Martina Vacca